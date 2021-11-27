HAFİF TİCARİ ARAÇ DEREYE DÜŞTÜ 2 YARALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HAFİF TİCARİ ARAÇ DEREYE DÜŞTÜ 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde kontrolden çıkıp, dereye düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi, yaralandı.

ARTVİN (DHA) - ARTVİN'in Şavşat ilçesinde kontrolden çıkıp, dereye düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi, yaralandı.

Kaza Artvin Şavşat kara yolunun Soğuksu mevkisinde meydana geldi. Seyfettin Karagöz'ün kullandığı 08 HD 003 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, dereye düştü. Kazada sürücü ile yanındaki İlhan Odabaş, yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla kaldırıldıkları, Şavşat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların dereden çıkarıldığı anlar da çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

HAFİF TİCARİ ARAÇ DEREYE DÜŞTÜ 2 YARALI

HAFİF TİCARİ ARAÇ DEREYE DÜŞTÜ 2 YARALI

HAFİF TİCARİ ARAÇ DEREYE DÜŞTÜ 2 YARALI

NATO'dan Rusya'ya 'Ukrayna'ya karşı güç kullanmanın sonuçları olur' uyarısı

NATO'dan Rusya'ya "Ukrayna'ya karşı güç kullanmanın sonuçları olur" uyarısı

 ESENYURT'TA KÜÇÜK ÇOCUK OKUL SERVİSİNİN ALTINDA KALDI

ESENYURT'TA KÜÇÜK ÇOCUK OKUL SERVİSİNİN ALTINDA KALDI

 Kazada ölen kadın, koyu renkli elbise giydiği gerekçesiyle yüzde 100 kusurlu sayıldı

Kazada ölen kadın, koyu renkli elbise giydiği gerekçesiyle yüzde 100 kusurlu sayıldı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title