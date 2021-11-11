Hafif ticari araç beton menfeze çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hafif ticari araç beton menfeze çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hafif ticari araç beton menfeze çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da hafif ticari aracın beton menfeze çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Kütahya'da hafif ticari aracın beton menfeze çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Kütahya- Eskişehir karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'den Kütahya istikametine gelmekte olan Ercan Fındık yönetimindeki 34 BDE 888 plakalı kamyonet, yoldan çıkarak beton menfeze çarptı.

Kazada, 60 yaşındaki sürücü Ercan Fındık olay yerinde hayatını kaybedenken, eşi Meryem Fındık (50) da yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Hafif ticari araç beton menfeze çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Hafif ticari araç beton menfeze çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 2 sürücü öldü, 5 kişi yaralandı

Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 2 sürücü öldü, 5 kişi yaralandı

 Telefonda tartıştığı eski sevgilisini iş yerine giderek öldürdü

Telefonda tartıştığı eski sevgilisini iş yerine giderek öldürdü

 Eski sevgilisini öldüren şahıs, engel olmak isteyen iş arkadaşını yaraladı

Eski sevgilisini öldüren şahıs, engel olmak isteyen iş arkadaşını yaraladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title