Hafif ticari araç bariyerlere saplandı: 1 yaralı
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Hafif ticari araç bariyerlere saplandı: 1 yaralı

Hafif ticari araç bariyerlere saplandı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın köprüdeki demir bariyerlere saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaraladı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın köprüdeki demir bariyerlere saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaraladı.

Kaza, Ereğli ilçesi Hortu Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asım K. idaresindeki 06 FL 0664 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Köprü üzerindeki demir bariyerlere saplanan ve asılı kalan araç aşağıya düşmekten son anda kurtuldu. Kazada yaralanan araç sürücüsü, çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Hafif ticari araç bariyerlere saplandı: 1 yaralı
Hafif ticari araç bariyerlere saplandı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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