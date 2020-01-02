Hafif ticari araç bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı
Haberler » Güncel » Hafif ticari araç bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı - Haber

Hafif ticari araç bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, bariyerlere çarptı.

02.01.2020 00:35 | Son Güncelleme: 02.01.2020 00:36
Hafif ticari araç bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı

KOCAELİ'nin ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, bariyerlere çarptı. Büyük hasar gören aracın sürücüsü Adem Sözer (45), ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Derince 44 Evler Sapağı'nda meydana geldi. D-100 Karayolu İstanbul istikametine giden Adem Sözer idaresindeki 54 VH 990 plakalı hafif ticari araç, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaymaya başladı. Yaklaşık 30 metre kayan hafif ticari araç, yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, ve polis ekipleri geldi. ekipleri, bariyerlere giren araçta sıkışan Adem Sözer'i araçtan çıkardı. Ağır yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler