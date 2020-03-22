Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 7 yaralı DÜZCE'de, hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

DÜZCE'de, hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Elmacık Köyü mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen Mehmet Geçtiler yönetimindeki 34 BPN 174 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, araç sürücüsü Mehmet Geçtiler, araçta bulunan eşi Dilşah, çocukları Fatih ve Ayşe Geçtiler ile Erdal, Meral ve Sevim Aytekin yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. ??

Kaynak: DHA