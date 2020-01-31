Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı - SİVAS
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Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı - SİVAS

Sivas'ta hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

31.01.2020 13:57 | Son Güncelleme: 31.01.2020 13:58
Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı - SİVAS

'ta hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Abdulhalik Çalış yönetimindeki 42 EGJ 08 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Ankara kara yolu Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Azize, Fikret ve Abdulkadir Çalış yaralandı.

Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Sivas Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı - SİVAS
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