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Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Çorum karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Ahmet E. yönetimindeki 61 TR 346 plakalı hafif ticari araç, Arifegazili köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Kaza da sürücü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 2 yaralı

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