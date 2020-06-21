Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 2 yaralı
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Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 2 yaralı

İzmir karayolu Ezine ilçesi yakınlarında hafif ticari aracın bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 2 yaralı
21.06.2020 18:34 | Son Güncelleme: 21.06.2020 19:48

ÇANAKKALE-İzmir karayolu Ezine ilçesi yakınlarında hafif ticari aracın bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 08.00 sıralarında Çanakkale'nin Ezine ilçesi Bahçeli köyü mevkisinde meydana geldi. İzmir yönünden Çanakkale istikametine giden Mustafa Karakuzu yönetimindeki 10 F 7220 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak, refüjdeki su kanalına girdi. Kazada sürücü Mustafa Karakuzu ve yanında bulunan Müzeyyen Karakuzu yaralandı. Yaralılar ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA

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