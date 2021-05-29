HAFİF TİCARİ ARAÇ BARİYERLERE ÇARPIP YANDI 1 YARALI
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HAFİF TİCARİ ARAÇ BARİYERLERE ÇARPIP YANDI 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Kula ilçesinde, orta refüjdeki bariyere çarpan hafif ticari araç yandı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, orta refüjdeki bariyere çarpan hafif ticari araç yandı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan 2 kişiden 1'i yaralandı.

Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında, İzmir- Ankara D- 300 karayolu Dereköy Mahalle kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ertan Payaz (51) idaresindeki 35 P 8829 plakalı hafif ticari araç, orta bariyerlere çarptı. Sürücünün yaralanmadığı kazada araçtaki Ayla Payaz (48) yaralandı. Araç kaza sonrası yanmaya başladı. Araçtakiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkabildi. Kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ise yangını söndürürken. Araçta büyük çaplı hasar oluştu. Yaralı kadının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çevreden geçen diğer sürücüler ise o anları cep telefonuyla görüntüledi. Araç alev alev yanarken, 2 kişinin feryat ettiği görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ BARİYERLERE ÇARPIP YANDI 1 YARALI
HAFİF TİCARİ ARAÇ BARİYERLERE ÇARPIP YANDI 1 YARALI
HAFİF TİCARİ ARAÇ BARİYERLERE ÇARPIP YANDI 1 YARALI
HAFİF TİCARİ ARAÇ BARİYERLERE ÇARPIP YANDI 1 YARALI
HAFİF TİCARİ ARAÇ BARİYERLERE ÇARPIP YANDI 1 YARALI
HAFİF TİCARİ ARAÇ BARİYERLERE ÇARPIP YANDI 1 YARALI
HAFİF TİCARİ ARAÇ BARİYERLERE ÇARPIP YANDI 1 YARALI
HAFİF TİCARİ ARAÇ BARİYERLERE ÇARPIP YANDI 1 YARALI
HAFİF TİCARİ ARAÇ BARİYERLERE ÇARPIP YANDI 1 YARALI
HAFİF TİCARİ ARAÇ BARİYERLERE ÇARPIP YANDI 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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