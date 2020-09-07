Hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 9 yaralı
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Hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 9 yaralı

Hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 9 yaralıGAZİANTEP'te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı.

07.09.2020 21:28 | Son Güncelleme: 07.09.2020 21:32

Hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 9 yaralı

GAZİANTEP'te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç içerisindeki 9 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Beykent Mahallesi'nde meydana geldi. Ekrem Karahan'ın kullandığı 27 AFC 361 plakalı ticari araç, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 9 yaralı

Kaynak: DHA

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