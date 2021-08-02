Hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
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Hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari aracın refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari aracın refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kulu ilçesi Alpaslan Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Konya istikametine gitmekte olan A.A.'nın kullandığı 42 ADM 66 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Y.K. ve İ.A. yaralandı. Kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
Hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
Hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
Hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
Hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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