Hafif ticari araç atarak tarlaya yuvarlandı: 1 ölü, 2'si çocuk 4 yaralı

Hafif ticari araç atarak tarlaya yuvarlandı: 1 ölü, 2'si çocuk 4 yaralı Aksaray'da hafif ticari aracın şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi de ağır yaralandı.

Hafif ticari araç atarak tarlaya yuvarlandı: 1 ölü, 2'si çocuk 4 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da hafif ticari aracın şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Aksaray - Nevşehir karayolu 38. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Aksaray istikametine seyreden Ömer A. yönetimindeki 77 ABE 007 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce karşı şeride geçti sonra takla atarak tarlaya düştü. Otomobilin 2 lastiğinin koparak adeta hurdaya döndüğü kazada Nagihan Aksoy olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Yasime A. (25), Fatih A. ve Umeyra Ayşe A. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Jandarma ve polis ekipleri bir başka kazanın yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemleri alırken, cumhuriyet savcısı inceleme yapmak için olay yerine geldi. Yapılan incelemelerin ardından Nagihan Aksoy'un cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Can