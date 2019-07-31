Hafif ticari araç, ağaca çarptı: 3 ölü (2)

KAZADA ÖLEN ÇİFT, MEMLEKETLERİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrilip, ağaca çarpması sonucu hayatlarını kaybeden Merve ve Savaş Öksüz çiftinin cenazeleri, memleketleri Osmaniye'de toprağa verildi.

Genç çiftlerin cenazeleri otopsi için kaldırıldıkları Kulu Devlet Hastanesi morgunda alınarak, toprağa verilmek üzere Osmaniye'ye getirildi. Cenaze aracı ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki taziye evine getirilen Öksüz çiftinin cenazeleri, daha sonra Asri Mezarlık Camii'ne götürüldü. Burada akşam namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Savaş Öksüz ve Merve Öksüz, aile mezarlığında yan yana toprağa verildi. Savaş Öksüz çiftinin 6 yıllık evli oldukları ve bir çocuklarının bulunduğu öğrenildi. Aynı kazada yaşamını kaybeden sürücü Mustafa Yılar'ın ise yarın Toprakkale İlçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

Kaynak: DHA