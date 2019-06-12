Hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Muhammet Şeneren idaresindeki 07 FDK 67 plakalı hafif ticari araç, Samsun Ankara kara yolu Sarıyusuf Mahallesi'nde kontrolden çıktı.

Yolun sağındaki ağaçlara sürterek yaklaşık 40 metre sürüklenen araç, bir ağaca çarparak durabildi.

Araçta sıkışan sürücü Şeneren, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan sürücünün eşi Yıldız Şeneren ise sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre tek şeritten akan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA