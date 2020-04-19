Hafif ticari araç 50 metreden yuvarlandı: 2 yaralı
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Mehmet Karaaslan, Uşak, Güncel

Hafif ticari araç 50 metreden yuvarlandı: 2 yaralı

Hafif ticari araç 50 metreden yuvarlandı: 2 yaralı UŞAK'ta hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

19.04.2020 19:48 | Son Güncelleme: 19.04.2020 19:48
Hafif ticari araç 50 metreden yuvarlandı: 2 yaralı

Hafif ticari araç 50 metreden yuvarlandı: 2 yaralı

 UŞAK'ta hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kuzey çevre yolunda meydana geldi. Mehmet Karaaslan yönetimindeki 64 HD 452 plakalı hafif ticari araç, Huzur Park mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre yükseklikten dereye düşen aracın sürücüsü Mehmet Karaaslan ile yanında bulunan Gonca Karaaslan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olmadığı öğrenildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

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