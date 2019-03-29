Hafif Primli Seyrediyor

Banka endeksi gün içerisinde yüzde 3.70 yükselirken Bist Sınai endeksi yüzde -2.03 düşüşle satıcılı seyrine devam etti. Dün TCMB Başkanı Çetinkaya net rezervlerde 2,4 milyar dolar artış yaşanarak 28,6 milyar dolara ulaştığını açıklarken Merkez Bankası'nın rezervlerini güçlendirme politikasına kararlılıkla devam edildiğini belirtti. TÜİK'in açıkladığı ekonomi güven endeksine göre ise tüketici, imalat sanayi, hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışla ekonomik güven endeksi Mart ayında yüzde 3,1 oranında artış göstererek 81,9' a ulaştı. Haftanın son günü yerel seçim öncesi kurda yüksek volatilite devam ederken tahvillerde 2 yıllık gösterge faizleri 21.21, 10 yıllık tahvil faizleri 18.66 seviyesindedir.

USRTRY… Swap Faizleri Düştü… TL'deki değer kaybıyla yabancı bankaların TL'de likitide yaratmak adına kullandığı Londra swap faizleri yüzde 1200' yükselişinin ardından yüzde 25'e geriledi. Yurtiçinde TCMB'nin hafta başında TL'deki değer kaybına müdahale olarak aldığı önlemlerde bankaların döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satış sınırını yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarmıştı. Yüksek volatilitenin devam etmesiyle Merkez Bankası ikinci bir hamleyle swap satış sınırını yüzde 20'den yüzde 30'a yükseltti. 5.59 seviyesinden işlem gören paritede haftanın son günü 5.61-5.72 direnç seviyeleri takip edilebilir.

EURTRY… 6.29 Seviyesinden İşlem Görmekte… Londra swap faizlerinin düşmesi ve TCMB hamlelerinin devam etmesiyle 6.18 seviyesine kadar gerileyen kur kalıcı olamayarak 6.30 seviyesini test etti. Sabah saatlerinde 6.29 seviyesinden fiyatlanan paritede yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 6.35-6.47 direnç seviyeleri öne çıkarken olası geri çekilmelerde 6.23 destek seviyesi ilk etapta takibimizde olacaktır.

EURUSD… Anlaşmalı Brexit Tekrar Oylanacak… ECB Başkanı Draghi 'nin küresel ekonomideki belirsizlikten kaynaklanan büyüme hızındaki yavaşlamanın 2019 yılında da devam edebileceğini ifade etmesi ve gerekirse planlanan faiz artışını daha fazla erteleyebileceğine yönelik açıklamaları sonrası kısmi dolar lehine fiyatlanan paritede dün açıklanan ABD GSYİH verisi ile bir miktar gerileme yaşandı. Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,6 büyüyen ABD ekonomisinin 4. çeyreğe ilişkin GSYİH büyümesi yüzde 2,4 beklentinin altında yüzde 2,2 olarak açıklandı. Euro bölgesinin öncü ekonomisi olan Almanya'da ise Mart ayı TÜFE verisi bir öncekine göre değişim göstermeyerek yüzde 0,4 olarak açıklandı. Haftanın son günü yoğun gündemin hakim olduğu piyasalarda Euro bölgesinde Mart ayı TÜFE ve İngiltere parlamentosu tarafından 3. kez oylanacak anlaşmalı Brexit oylaması takip edilecek olup anlaşmalı Brexit'in parlamentodan geçmesi durumunda Mey'in istifası tekrar gündeme gelebilir. ABD tarafında ise Yeni Konut Satışları ve FOMC üyelerinin konuşmaları takibimizde olacaktır. Sabah saatleri itibariyle 1.12 seviyesinden primli seyreden Dolar endeksinin gün içinde pozitif seyrine devam etmesi pariteyi 1.13 direncinin üzerine taşıyabilir.

XAUUSD… Aşağı Yönlü Baskılanıyor… Küresel büyüme endişelerinin baskıladığı Ons altın Dolar endeksinin 97 seviyesinin üzerine yükselişiyle 1289 seviyesine geriledi. Paritenin 1300 direncinin üzerinde tutunamaması durumunda 1279 seviyesine aşağı yönlü baskılanabilir. 1300 seviyesinin üzerinde ise yukarı yönlü hareketlerine devam edebilmesi için 1316 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması gerektiğini söyleyebiliriz.

GLDGR… 246 Direnci Gündeme Gelebilir… TL tarafındaki yüksek volatilite ile geniş banttan işlem gören gram altının 236 seviyesindeki yükselişi Ons altındaki geri çekilme ile birlikte sınırlı kaldı. Dün 224 seviyesine gerileyen parite bir miktar toparlanarak 231 seviyesinden işlem görmektedir. 228 seviyesinin üzerindeki kalıcı fiyatlanmalar gram altını yeniden 246 direncine taşıyabilir.

BRENT… Küresel Büyümedeki Yavaşlama Endişesi İle Fiyatlanıyor… Brent petrol, 67 seviyesinin üzerindeki fiyatlanmasını sürdüremeyerek ABD büyüme verisi sonrası kısa süreli 66.20 seviyesine geriledi. OPEC ülkelerinin üretim kısıntısının yükselttiği petrol fiyatlarına ilişkin ABD Başkanı Trump'ın OPEC'in daha fazla petrol akışı sağlaması gerektiğini ve üretim kısıntısının kırılgan piyasalarda petrol fiyatlarını yükselttiğini açıklamasının da pariteyi aşağı yönlü baskıladığını söyleyebiliriz. Diğer yandan OPEC üyesi ülkelerin üretim kısıntılarına yılın ikinci yarısında da devam edeceğini teyit ettikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

S&P500… ABD Veri Akışı Takip Edilecek… Dolar endeksinde primli seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise küresel ekonomik aktiviteye yönelik endişelerle 15 ayın en düşük seviyesini gördükten sonra 2.39 seviyesinde toparlanma eğilimine girdi. Dün açıklanan diğer ABD verilerine göre ise işsizlik haklarından yararlanma başvuruları 220 bin beklentiye karşın 5 bin düşüşle 211 bin oldu. Şubat ayı askıdaki konut satışları ise beklentinin altında yüzde -1 olarak açıklandı. Pozitif seyrine devam eden S&P endeksi ve küresel piyasalarda Çin'de gerçekleşen ABD-Çin ticaret anlaşması görüşmeleri odak noktasında bulunmaktadır.

Kaynak: Bültenler