Hafif düzey zihinsel engellilere sanatla terapi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde hayata geçirilen, "Timothy Lomas ile Ben Buradayım Sanat Atölyesi Projesi" kapsamında Kütahya'da hafif düzey zihinsel engellilere resim eğitimleri verilmeye başlandı.

Kentte engellilere yönelik rehabilitasyon hizmeti veren kurumlardaki 20 hafif düzey zihinsel engelli birey, proje sayesinde sanatla buluşuyor.

Amerikalı Sanat Eğitmeni Timothy Lomas tarafından resim eğitimi verilen engelli bireylerin, duygularını, düşüncelerini, iç dünyalarını renklerle biçimlerle çizgilerle bir oyun atmosferi içinde ifade etmelerinin sağlanması amaçlanıyor.

Kütahya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ait ek hizmet binasında başlayan eğitimlere katılan engelliler, Lomas ve diğer görevlilerin yönlendirmeleriyle resimler çiziyor.

Proje koordinatörü Makbule Kalyon, gazetecilere yaptığı açıklamada, dezavantajlı bireylerle sanatla terapi uygulamasını hayata geçirdiklerini söyledi.

Proje için yaklaşık bir yıldır çalışma yürüttüklerini dile getiren Kalyon, şunları kaydetti:

"Kamu ve sivil toplum kuruluşu işbirliğine örnek bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Projemizin ilk etabını Ankara Şereflikoçhisar'da gerçekleştirdik. Bugün Kütahya'dayız. 'Ben buradayım' diye yola çıktık. Çünkü sokağımızda, mahallemizde, ailemizde yaşayan engellilerin 'Ben buradayım' dediklerini biliyoruz. İçlerinde söylemek istedikleri cümleleri biriktirdiklerini biliyoruz. Onlara destek olmak için seslerini duyurabilmek için bu sefer resmi araç olarak kullanıyoruz."

Ressam Lomas da Kütahya'da bulunmaktan ve projeyi burada da hayata geçirmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Projenin sembolünü, "parmak izi" olarak belirlediklerini anlatan Lomas, "Parmak izi çok önemli, her bireye özgü bir şey. Parmak izimizle insanlık içinde farklı birey olduğumuzu anlatmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Üç gün sürecek eğitim kapsamında, hayallerini resme yansıtacak engellilerin kuru ve sulu boyalarla hazırladığı resimler, kurumun il müdürlüğü hizmet binasında sergilenecek.

Kaynak: AA