Hafif Depresif Bir Ruh Hali, Sosyal Medyayı Ele Geçirdi Corona virüsünün ülkemizde de görünmesinin ardından kişiler zamanlarının tamamını evlerinde geçirmeye başladı.

Corona virüsünün ülkemizde de görünmesinin ardından kişiler zamanlarının tamamını evlerinde geçirmeye başladı. Evde yapılan etkinlikler arasında ise birinci sırayı sosyal medya paylaşımları ve takibi alıyor.

Sosyal medya platformları içerisinde yapılan paylaşımların büyük bir çoğunluğunun Corona virüsü salgınıyla ilgili olduğu söyleniyor. Uzmanlar, yapılan paylaşımlar değerlendirildiğinde, evde kalmak zorunda olan kişilerin hafif depresif bir ruh haline büründüklerini ifade ediyor.

Melankolik Bir Ruh Hali Baş Gösteriyor

En fazla kullanıcı sayısına sahip olan Facebook uygulaması, Corona virüsüyle ilgili yapılan paylaşımlarda da birinci sırada yer alıyor. Özellikle orta yaşın üzerindeki kullanıcıların oluşturdukları gruplarda, virüsle ilgili bilgi paylaşımında bulundukları ve çıkan son dakika haberlerini gruplardan takip ettikleri söyleniyor.

Instagram ise #TB etiketiyle paylaşılan fotoğraflarla dolmuş durumda. Kişiler özledikleri zamalara ait fotoğraflarını #TB etiketiyle paylaşıyor. Fotoğrafın altına yazılan yorumlar, evde kalmak zorunda olan kişilerin ne kadar melankolik bir ruh haline büründüğünü gösteriyor.

En çok kullanıcı sayısına sahip olan bir diğer sosyal medya platformu Twitter'da ise kullanıcılar günlük olarak düşüncelerini paylaşıyor. Bunun yanı sıra Twitter platformu da Corona virüsü salgınıyla ilgili haberleri öğrenmek için kullanılıyor. Kullanıcıların paylaştığı tweetlere bakarak da kişilerin melankolik bir ruh hali içinde olduklarını söylemek mümkün.