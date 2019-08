Hadrianaupolis'te 2. yüzyıla ait mezar bulundu

Ortaya çıkarılan mozaikler dolayısıyla "Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan, Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans devirlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilen Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmaları sırasında 2. yüzyıla ait mezar bulundu.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ersin Çelikbaş önderliğinde 30 kişilik öğrenci grubu tarafından yapılan kazı çalışmalarında bulunan kaya mezarı içinde antik döneme ait para, kemik toka ve bir unguentarium (gözyaşı şişesi) bulundu.

Ersin Çelikbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl "Kilise C" ve "Nekropol" alanlarında yapılan kazı çalışmalarının bu ay sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Her iki alanda da önemli bulgulara rastladıklarını anlatan Çelikbaş, şu bilgileri verdi:

"Bu bulguların bölge ve Hadrianaupolis tarihi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Kilise C alanında kiliseye bitişik farklı yapılar belirlendi. Hadrianaupolis'te şimdiye kadar yapılan kazılarda mavimsi ve yeşilimsi renkte camlar bulunmuştu. Bu kadar aynı renkte camın olması bizi daha önce burada bir yerel üretim merkezi olduğu düşüncesine itmişti. Kilise C'ye bitişik atölye olduğunu düşündüğümüz bir yapıyla karşılaştık. Bu yapıda ocak kalıntıları, isler ve tabanda kömür kalıntıları bulundu. Binlerce aynı renkte cama rastladık. Kilise C'de henüz ne olduğunu belirleyemediğimiz bir başka Roma yapısını daha tespit ettik."

"Karanlık olan dönemleri aydınlatmaya çalışıyoruz"

Yaklaşık 2,5 yıldır "nekropol" alanında kazılar yaptıklarına değinen Çelikbaş, şöyle devam etti:

"Burada şimdiye kadar çeşitli şekillerde 33 mezar bulundu. Bu mezarlık alanının geç dönem olduğunu tahmin ediyorduk. Fakat bu yıl bir kaya mezarı bize çok önemli buluntular verdi. Mezar içinden 3 sikke, kemik toka ve bir unguentarium dediğimiz kap ortaya çıktı. Bu bulgular mezarın milattan sonra 2. yüzyıla ait olduğunu gösterdi. Biz nekropolün milattan sonra 4-5. yüzyıl olduğunu tahmin ediyorduk. Bu buluntular nekropolün yaklaşık 300 yıl daha öncesinde kullanıldığını net bir şekilde ispatlamış oldu. Bu bizim için çok önemli bir arkeolojik veri. Bölgenin, Paflagonya'nın, Batı Karadeniz'in tarihini ve arkeolojik verilerini ortaya çıkararak bilgi birikimi sağlıyoruz. Karanlık olan dönemleri aydınlatmaya çalışıyoruz."

Çelikbaş, Hadrianaupolis'te bilimsel kazıların 2003'te başladığını dile getirerek, "Bu süreçte eserlerden en önemlisini bu yıl ortaya çıkardık. Bir mezarın içinden Roma sikkelerinin ortaya çıkması, Hadrianaupolis'in önemli bir Roma kenti olduğunu net bir şekilde bize sunmuş oldu. Bu bölge tarihi karanlık olan yerlerinin aydınlatılması açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.

Hadrianaupolis Antik Kenti

Eskipazar ilçesinin yaklaşık 3 kilometre doğusunda bulunan ve Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Hadrianaupolis'teki arkeolojik yüzey araştırmalarında, 14 dağınık kamu ve diğer tür yapılar tespit edildi.

Bunlar arasında iki hamam, iki kilise yapısı, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları bulunuyor.

Kiliselerin tabanı mozaiklerle süslenirken İncil'de adı geçen nehirler Geon, Phison, Tigris ve Euphrates belgelenmişti. At, fil, panter, geyik ve grifon (sanat tarihinde görülen karışık bir hayvana verilen isim) gibi birçok hayvan tasvir edilen mozaiklerle ünlenen ve Zeugma'ya benzetilen antik kentte, 2003'te başlatılan kazı çalışmaları dönemler halinde sürdürülüyor.

