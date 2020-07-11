Hadisler, işitme engelliler için işaret diline çevrildi
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Hadisler, işitme engelliler için işaret diline çevrildi

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle işitme engellilerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla aileyle ilgili hadisler, işaret diline çevrildi.

Hadisler, işitme engelliler için işaret diline çevrildi
11.07.2020 11:47 | Son Güncelleme: 11.07.2020 12:15

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle işitme engellilerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla aileyle ilgili hadisler, işaret diline çevrildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi 'erişilebilirlik yılı' ilan etmesinin ardından engellilere yönelik farkındalık ve bilgiye erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla yapılan çalışmalar hızlandırıldı. Bu kapsamda öne çıkan çalışmalardan biri de engellilerin dini bilgilere erişimini kolaylaştırmak oldu. Geçen yıl gerçekleştirilen İşaret Dili ile Kuran ve Hadis Çalıştayı'nın ardından işitme engellilerin, işaret dili ile Kur'an ve hadisleri anlaması amacıyla harekete geçildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde ailelere yönelik bilgilendirme amaçlı yayımda olan hadisler, işitme engelliler için bakanlık tercümanları tarafından işaret diline çevrildi. İlk olarak 'kadın' ve 'aile' kavramlarıyla ilgili hadislerin işaret diline çevrildiği çalışma, işitme engellilerin dini bilgilere erişimini kolaylaştırmak amacıyla sürdürülecek.

 


Kaynak: DHA

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