Hadise'yi görmek isteyenlere müjde!
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Hadise'yi görmek isteyenlere müjde!

Hadise'yi görmek isteyenlere müjde!
Bültenler - Haberler | Güncel

Gölbaşı Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. Yılı sebebiyle düzenleyeceği konserde ünlü sanatçı Hadise'yi 30 Ağustos günü Ankaralılar ile buluşturacak.

Mogan Gölü kenarında 30 Ağustos coşkusunu hep birlikte yaşamak için tüm Ankaralıları konsere davet eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Zafer Bayramımızı 99. Yılına yakışır büyük bir coşkuyla kutlayacağız. 30 Ağustos akşamı bütün Ankaralıları bekliyoruz" dedi.

"30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu akşam 20.00'da Gölbaşı'nın eşsiz atmosferinde yaşamak için bütün Ankaralıları Gölbaşı Atatürk Sahil Park'a bekliyoruz" diyen Başkan Ramazan Şimşek "Salgın süreci ile başlayarak, ülkemizi etkisi altına alan yangın ve sel felaketleri ile geçen bu zor günlerde; birbirimizi özlemle ve hasretle kucaklayacağımız ve umutla geleceğe bakacağımız özel günler vardır. İşte bu günlerden birisi de milli bayramlarımızdır. Coşkuyla kutlayacağımız 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştireceğimiz Hadise konseri ile coşkumuzu, umut ve mutluluğumuzu birlikte yaşamayı amaçlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Bültenler

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