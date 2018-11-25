Hadise, Yarışmacıya Yaptığı Teklifle O Ses Türkiye'ye Damga Vurdu
O Ses Türkiye'de Hadise, performansından çok etkilendiği yarışmacıya "Single" çıkarma teklifinde bulundu.
Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı O Ses Türkiye, izleyiciyi son bölümüyle ekrana kilitlemeyi başardı. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan O Ses Türkiye yarışmasında, yine hafızalara kazınan anlar yaşandı. Güçlü yarışmacıları ekibine katmak isteyen Jüri üyelerinin gösterdikleri çaba ise yarışmaya damga vuruyor. Son bölümde Hadise yarışmacı Safi Ocak'a yaptığı teklif ise stüdyoda herkesin ağzını açık bıraktı.
ÇITAYI YÜKSELTTİ
O Ses Türkiye sahnesine çıkan Safi Ocak'ın performansından çok etkilenen Hadise, jüri üyeleri arasındaki vaat yarışında çıtayı daha da yükselterek herkesin ağzını açık bıraktı.
HADİSE'DEN GERİ ÇEVRİLMEYECEK TEKLİF ALDI
O Ses Türkiye sahnesinde performansını sergileyen Safi Ocak,'Artık Kısa Cümleler Kuruyorum' şarkısıyla seyircinin karşısına çıktı. Sesiyle büyük beğeni toplayan Safi Ocak, Hadise'den geri çevrilmeyecek teklif aldı.
"SENİN YANINDAYIM"
Hadise, başarılı yarışmacıya "Stüdyo paranı ve şarkını ben karşılıyorum. Çıkaracağın single için senin yanındayım. Destekliyorum seni' dedi.
JÜRİ NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ
Hadise'nin bu teklifi seyirciden alkış alırken, yarışmacı isim de yoluna Hadise ile devam etme kararı aldı. Hadise'nin teklifinden sonra ise diğer jüri üyeleri ne teklifte bulunacağını bilemedi.
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Ses yarışmaları derhal yasaklanmalıdır,,bizim kültürümüzde böyle rezillikler aslaa yoktur.nesiller yoldan çıkarılıyor,,bunu neden görmüyorsunuz.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Şan şohret bos al birazda sen oyalan 3 gunluk dunya ne gerek var soyunup dokulmeyeCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Teklifi başbaşa yemekle yükseltebilir kendini de teklife dahil edebilir. Hem iş hem aile.Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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Umut harmanının başak tanecikleri, hep büyük umutlarla başlarını çıkarırlar ve harman yerine gelirler ama hepside savrulup gitmeye mahkum birer buğday tanesidir.Sonunda giderler yine aç midelere yem olurlar.Yapmayın bu çocukları buralara kadar getiren umut gemisine sanki dalga geçer gibi birde rüzgar olmaya kalkmayın ne olur.Bu güne kadar bu o ses harmanından o kadar başak tanesi geldi geçtiki 3 nün adını sayın deseniz sokakta insanlara inanın üçünü bir araya getirene pek rastlayamazsınız.Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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Haber yapın.milletin beynini yıkadınız bunlarlaCevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır