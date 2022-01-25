Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinde flaş gelişme

Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi alan Hadise aileye de girmişti. Sevgilisinin kardeşinin düğününde aile fotoğrafına giren Hadise düğün için kolları sıvadı. Hadise ve Mehmet Dinçerler ne zaman evlenecek? İşte cevabı...

Söyleyemezsem Olmaz'dan Bircan Bali'nin iddiasına göre; Hadise ve Mehmet Dinçerler düğün tarihine karar verdi. Ancak düğün tarihinde herkesi şaşırtan bir detay vardı.

'KADİR GECESİ' DETAYI

İddiaya göre Hadise ve Mehmet Dinçerler 27 Nisan'da nikah masasına oturuyor. İkilinin bu tarihi seçmelerinin nedeni ise o günün Kadir Gecesi'ni denk geliyor olması.

Hadise ve sevgilisi bu tarihin kendilerine daha uygun ve hayırlı olacağına karar vermiş.

Hadise ve sevgilisi nikah işlemlerine ve düğün hazırlıklarına da başladı.

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