Hadise ve Kaan Yıldırım'dan aşk pozu! O detay dikkat çekti
04.02.2021 15:46 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:50
Geçtiğimiz ay ilişkilerine bir şans daha veren Hadise-Kaan Yıldırım çifti aşka geldi. Yıldırım, sevgilisini öptüğü bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. O detay dikkat çekti...
Snob Magazin'de yer alan habere göre; Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise ile çekilmiş aşk pozunu takipçileriyle paylaştı.
Kaan Yıldırım, sevgilisiyle siyah-beyaz pozlarına bir yenisini daha ekledi. Yıldırım'ın sevgilisi Hadise ile bugüne kadar sadece siyah-beyaz poz vermesi çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi.
Kaynak: Snob Magazin