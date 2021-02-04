Hadise ve Kaan Yıldırım'dan aşk pozu! O detay dikkat çekti

Geçtiğimiz ay ilişkilerine bir şans daha veren Hadise-Kaan Yıldırım çifti aşka geldi. Yıldırım, sevgilisini öptüğü bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. O detay dikkat çekti...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise ile çekilmiş aşk pozunu takipçileriyle paylaştı.

Kaan Yıldırım, sevgilisiyle siyah-beyaz pozlarına bir yenisini daha ekledi. Yıldırım'ın sevgilisi Hadise ile bugüne kadar sadece siyah-beyaz poz vermesi çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi.





Kaynak: Snob Magazin