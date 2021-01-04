Hadise ve Kaan Yıldırım barıştı mı? Sevenlerini heyecanlandıran paylaşım!
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Hadise ve Kaan Yıldırım barıştı mı? Sevenlerini heyecanlandıran paylaşım!

04.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:28
Hadise ve Kaan Yıldırım barıştı mı? Sevenlerini heyecanlandıran paylaşım!

Oyuncu Kaan Yıldırım ve Hadise 2020 yılında sürpriz bir aşka yelken açtı.

Oyuncu Kaan Yıldırım ve Hadise 2020 yılında sürpriz bir aşka yelken açtı. Uzun süre aşklarını gizleyen Kaan Yıldırım ve Hadise daha sonra fotoğraflar paylaşarak ilişkilerini duyurdu.

Sürpriz aşk, Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek sayesinde ortaya çıktı. Yıldırım'ın fotoğraflarından Benek adlı köpeği tanıyan sosyal medya kullanıcıları, ikilinin birlikteliklerini belgeledi.

Herkes ikilinin evlilik haberini beklerken yılın son günlerinde Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı. 

 "NOKTALANDIRMIŞ BULUNUYORUM"

Hadise, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalanırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın." ifadelerini kullandı. 

2021'in ilk günlerinde Hadise'den bir paylaşım geldi. Bu paylaşım çiftin fanlarını heyecanlandırdı. İddiaya göre Hadise ve Kaan Yıldırım barıştı. Hadise'nin paylaşımını Kaan Yıldırım'ın evinin bahçesinden yaptığı iddia edildi. Birbirlerine bir şans daha verdikleri konuşulan ünlü çift henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Hürriyet

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