Hadise ve Kaan Yıldırım barıştı mı? Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı detayları!
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Hadise ve Kaan Yıldırım barıştı mı? Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı detayları!

28.01.2021 17:18 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:21
Hadise ve Kaan Yıldırım barıştı mı? Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı detayları!

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım barıştı mı? Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı detayları!

Uzun süredir birlikte olan ve ilişkilerini gözler uzak yaşayan çift, aşklarını sadece sosyal medya hesabından paylaşıyor. 2020 yılının son ayında ayrılık kararı alan ikiliden Hadise, sosyal medya hesabından ayrılık açıklaması yaptı. Hadise ve Kaan Yıldırım barıştı mı? Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı detayları!

HADİSE VE KAAN YILDIRIM BARIŞTI MI?

2020'nin son günlerinde ayrıldıklarını açıklayan Hadise ve Kaan Yıldırım'dan yeni fotoğraf geldi. Ünlü şarkıcı sevgilisiyle çekildiği kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Yaptığı bir röportajında yaşadığı koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılında hangimizin psikolojisi normaldir sözleri ile kendini savundu. Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrılığı kısa sürdü. Geçtiğimiz günlerde güzel haberi veren Hadise, Kaan Yıldırım'la barıştığını duyurdu. Hadise yaptığı açıklamada, 'Bir ilişki başladığında ayrılıyorlar oluyor, sonra tekrar barıştılar oluyor. Onlar insanın canını yakıyor. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi ki... Ben de insanım benim de duygularım var bazen yoğun yaşanıyor onun dışında her şey yolunda çok mutluyuz' açıklamasını yaptı.

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 yılında Türkiye'nin İstanbul şehrinde doğdu. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başladı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı.

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