Hadise Times Meydanı'nda!
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Hadise Times Meydanı'nda!

Hadise Times Meydanı'nda!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Şarkıcı, o karenin altına şöyle yazdı: "Benim adım Hadise. Hayal ettiklerimi gerçekleştirmek, konuşmak istediklerimi konuşmak ve yaşamak istediklerimi yaşamak için korkmuyorum.

Şarkıcı, o karenin altına şöyle yazdı: "Benim adım Hadise. Hayal ettiklerimi gerçekleştirmek, konuşmak istediklerimi konuşmak ve yaşamak istediklerimi yaşamak için korkmuyorum. Özgürce şarkı söylüyorum, dans ediyorum. Bugün New York Times Square'de kendimi gördüğümde bir kez daha emin oldum, kadınların sesini daha çok duyacaksınız."

Kaynak: Hürriyet

Hadise, New York Times fotoğrafını paylaştı: Kadınların sesini daha çok duyacaksınız
Hadise, New York Times fotoğrafını paylaştı: Kadınların sesini daha çok duyacaksınız
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