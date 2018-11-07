Hadise, Sibel Can'a Özenerek Eteğini Kaldırdı
Ünlü şarkıcı Hadise, Sibel Can'ın etek kaldırma hareketini yaparak çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Hadise, o anları takipçileriyle paylaştı.
O Ses Türkiye yarışmasının juri koltuğunda oturan ünlü şarkıcı Hadise, program öncesi anlarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
SİBEL CAN'A ÖZENDİ
Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Hadise, Sibel Can'a özenerek eteğini kaldırdığı anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Hadise'nin paylaşımına takipçileri büyük ilgi gösterdi.
SİBEL CAN ETEK HAREKETİYLE DAMGA VURMUŞTU
Ünlü şarkıcı Sibel Can 90'lı yıllarda bir konseri sırasında mini eteğini yukarı çekerek magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sibel Can ile özdeşen etek kaldırma hareketini yapan Hadise sonrası bu hareketin bir sosyal medya akımına dönüşüp dönüşmeyeceği ise merak konusu oldu.
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BURASI ÇAĞDAŞ VE LAİK BİR ÜLKE KESİN SESİNİZİCevap Yaz 3 9 Yayından KaldırÇAPULCU: konuşma lan5 1 Yayından Kaldır
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Benimle bi ayran icermisinizCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Hadise de etegini kaldirmise demeki güzü yukseklerde mumkumse birez daha kaldir hava alsinCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Bunlar yuzunden gafamiza das yagacak belkide meteor neyse herkese hayirli hallowenlerCevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır