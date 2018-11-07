Hadise, Sibel Can'a Özenerek Eteğini Kaldırdı

Hadise, Sibel Can'a Özenerek Eteğini Kaldırdı

Ünlü şarkıcı Hadise, Sibel Can'ın etek kaldırma hareketini yaparak çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Hadise, o anları takipçileriyle paylaştı.

O Ses Türkiye yarışmasının juri koltuğunda oturan ünlü şarkıcı Hadise, program öncesi anlarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

SİBEL CAN'A ÖZENDİ

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Hadise, Sibel Can'a özenerek eteğini kaldırdığı anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Hadise'nin paylaşımına takipçileri büyük ilgi gösterdi.

SİBEL CAN ETEK HAREKETİYLE DAMGA VURMUŞTU

Ünlü şarkıcı Sibel Can 90'lı yıllarda bir konseri sırasında mini eteğini yukarı çekerek magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sibel Can ile özdeşen etek kaldırma hareketini yapan Hadise sonrası bu hareketin bir sosyal medya akımına dönüşüp dönüşmeyeceği ise merak konusu oldu.

Sibel Can
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