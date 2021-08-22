Hadise bulutların üstünde! Paylaşımıyla sevgilisine aşkını haykırdı

Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, sevgilisiyle tatile çıktı. Yıldız şarkıcı sevgilisinin çektiği pozlarını paylaşıp altına bir de not düştü. Hadise yazdığı notta Dinçerler'e resmen ilan-ı aşk yaptı.