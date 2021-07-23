Hadise sevgilisi Mehmet Dinçerler'in çektiği fotoğrafları yayınladı

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler'le Meksika'ya giden ünlü şarkıcı Hadise'den yeni fotoğraflar geldi. İşte detaylar...

Sevgilisi Mehmet Dinçerler'le Meksika Tulum'da olan Hadise'den yeni pozlar geldi.

Hadise, sevgilisinin çektiği kareleri, Instagram'dan yayınladı.

Bikini çektirdiği beş kareyi paylaşan Hadise, güneş ve beyaz kalp emojisi koydu.

12 milyon 800 bin takipçisi olan şarkıcıya, binlerce yorum geldi.

İş insanı da Instagram'ın hikaye bölümünden Hadise'nin çektiği fotoğrafı paylaştı. Çiçeği burnunda sevgililer, Instagram'dan birbirini takip etmemeye devam ediyor.

Kaynak: Snob Magazin