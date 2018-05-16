Hadise-Serhat Akın Tartışmasına Hatice de Dahil Oldu: 5 TL Vereyim de Sus

Hadise-Serhat Akın Tartışmasına Hatice de Dahil Oldu: 5 TL Vereyim de Sus

Hadise'nin Serhat Akın'a 1 TL'lik dava açtığını öğrenen şarkıcı Hatice, "1 lira için mi çıkardın, ben sana 5 lira vereyim de sus" dedi.

Hadise ve Serhat Akın arasındaki polemiğe ünlü isimlerde dahil olmaya başladı. Instagram'da Hadise'nin kadınlara örnek olsun diyerek eski futbolcuya 1 TL'lik dava açtığı yönündeki haberlerini okuyan Hatice, konuya tepkisiz kalamadı.

"1 LİRA İÇİN Mİ?"

Hatice haber karşısında şunları söyledi: "Bu bana eski Türk filminden bir repliği hatırlattı. Rahmetli Kemal Sunal'ın 'Garip' adlı filminden minik bir kız şöyle söylüyordu; 'mahkemede bu kadar yargarayı 1 lira için mi çıkardın, ben 5 lira vereyim de sus.' O hesap..."

"HAKSIZ MIYIM?"

"Çirkindi, sonradan açıldı" diyerek Hadise'yi kızdıran Serhat Akın, yıllar önce ünlü şarkıcı ile çektirdiği fotoğrafı paylaşarak "Haksız mıyım?" diye sordu.

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YORUMLAR (13)

  • MİDYAT 47:
    Bunlar gibi zorbalar yüzünden insanların aklı ahlakı gidiyor be bunlara bakıp bunların peşinden gitmek mi kurtaracak bizi ALlah ın ateşinden yoksa Kuran a ve peygamberin sünnetine dayanıp haramdan zina ve flörtten uzak durarak mı işte islamsız bir hayatın felseffesi aynı zamanda hayasızlığın çıplaklığın neresi medeni başka işleri yok milletin önünde soytarılık
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  • MARDİNLİ47 :
    Bunlar gibi zorbalar yüzünden insanların aklı ahlakı gidiyor be bunlara bakıp bunların peşinden gitmek mi kurtaracak bizi ALlah ın ateşinden yoksa Kuran a ve peygamberin sünnetine dayanıp haramdan zina ve flörtten uzak durarak mı işte islamsız bir hayatın felseffesi aynı zamanda hayasızlığın çıplaklığın neresi medeni hayvanat bahçesi bunlardan daha medeni sırf para için yapıyorlar
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  • ÖSEPS:
    serhat 1 tl lik adam olduğu için öyle yapmıştır hatice de yazık onların sırtından prim peşinde bir şarkıyla meşhur olursan sonra böyle milletin kavgasıyla ayakta tutunmaya çalışırsın işte
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