Hadise-Serhat Akın Tartışmasına Hatice de Dahil Oldu: 5 TL Vereyim de Sus
Hadise'nin Serhat Akın'a 1 TL'lik dava açtığını öğrenen şarkıcı Hatice, "1 lira için mi çıkardın, ben sana 5 lira vereyim de sus" dedi.
Hadise ve Serhat Akın arasındaki polemiğe ünlü isimlerde dahil olmaya başladı. Instagram'da Hadise'nin kadınlara örnek olsun diyerek eski futbolcuya 1 TL'lik dava açtığı yönündeki haberlerini okuyan Hatice, konuya tepkisiz kalamadı.
"1 LİRA İÇİN Mİ?"
Hatice haber karşısında şunları söyledi: "Bu bana eski Türk filminden bir repliği hatırlattı. Rahmetli Kemal Sunal'ın 'Garip' adlı filminden minik bir kız şöyle söylüyordu; 'mahkemede bu kadar yargarayı 1 lira için mi çıkardın, ben 5 lira vereyim de sus.' O hesap..."
"HAKSIZ MIYIM?"
"Çirkindi, sonradan açıldı" diyerek Hadise'yi kızdıran Serhat Akın, yıllar önce ünlü şarkıcı ile çektirdiği fotoğrafı paylaşarak "Haksız mıyım?" diye sordu.
YORUMLAR (13)
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Bunlar gibi zorbalar yüzünden insanların aklı ahlakı gidiyor be bunlara bakıp bunların peşinden gitmek mi kurtaracak bizi ALlah ın ateşinden yoksa Kuran a ve peygamberin sünnetine dayanıp haramdan zina ve flörtten uzak durarak mı işte islamsız bir hayatın felseffesi aynı zamanda hayasızlığın çıplaklığın neresi medeni başka işleri yok milletin önünde soytarılıkCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bunlar gibi zorbalar yüzünden insanların aklı ahlakı gidiyor be bunlara bakıp bunların peşinden gitmek mi kurtaracak bizi ALlah ın ateşinden yoksa Kuran a ve peygamberin sünnetine dayanıp haramdan zina ve flörtten uzak durarak mı işte islamsız bir hayatın felseffesi aynı zamanda hayasızlığın çıplaklığın neresi medeni hayvanat bahçesi bunlardan daha medeni sırf para için yapıyorlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hatice Ablam olayı çok yanlış anlamış. OLAY PARA DEĞİL APLAAACevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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serhat 1 tl lik adam olduğu için öyle yapmıştır hatice de yazık onların sırtından prim peşinde bir şarkıyla meşhur olursan sonra böyle milletin kavgasıyla ayakta tutunmaya çalışırsın işteCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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10 lira vereyim de haberi kaldırın :))Cevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır