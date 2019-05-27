Hadise'nin Ramazan Bayramındaki Konserlerinden Kazanacağı Ücret Belli Oldu
Ramazan Bayramına sayılı günler kala ünlü isimlerin de bayram konser ücretleri de belli oldu. Bu sene en çok parayı ise Hadise kazanacak.
Birçok şarkıcı, 4 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı'nı sahnede geçirecek. Ünlü isimlerin bu sene kazanacakları para ise belli oldu. Birçok ünlüyü sollayan Hadise, bu yıl 750 bin TL kazanacak.
GÜLŞEN VE YILDIZ TİLBE TAKİP EDECEK
Başarılı şarkıcı Hadise, Kıbrıs, Çeşme ve Avusturya'da sahne alacak. Hadise'yi ise 650 bin TL ile Gülşen ve Yıldız Tilbe ikinci sırada, 600 bin TL ile de Serkan Kaya üçüncü olarak takip edecek.
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