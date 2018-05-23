Hadise Dolandırıldığını İddia Ettiği Kişiye Borçlu Çıktı

4 Aralık 2017'de Londra'da düzenlenen İngiliz Moda Ödülleri'ne katılmak isteyen Hadise, yakın arkadaşı organizatör Yasemin Sadıkoğlu'ndan 9 bin TL'lik bileti 30 bin TL'ye aldığını söyleyerek dolandırıldığını iddia etmişti. Konu hakkında açıklama yapan Sadıkoğlu, iddiaları kabul etmedi.

"BANA YÜKLÜ BORCU VAR"

Organizatör Yasemin Sadıkoğlu, avukatı aracılığıyla Hadise'yi topa tuttu: "Hadise ve ablasının bana yüklü miktarda borcu var. Hatta kendileri hakkında icra takibi bile başlatıldı. Hadise, üçüncü şahısları etkilemek için beni karalamaya çalışıyor."

DOLANDIRILDIĞINI İDDİA ETTİ

Hadise, İngiliz Moda Ödülleri törendeki kırmızı halıda boy gösteren tek Türk oldu ama dönüşte morali bozuldu. Çünkü 5 bin pound'a (30 bin TL) aldığı biletlerin fiyatının 1.500 (9 bin TL) pound olduğunu öğrenmişti. Şarkıcı, arkadaşından makbuz istediğini ancak Sadıkoğlu'nun vermek istememesinden dolayı harekete geçerek "Arkadaşım beni dolandırdı" diyerek şikayetçi olmuştu.