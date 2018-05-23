Hadise Dolandırıldığını İddia Ettiği Kişiye Borçlu Çıktı
Ünlü şarkıcı Hadise'nin "9 bin liralık bileti bana 30 bin liraya sattı" diyerek şikayetçi olduğu Yasemin Sadıkoğlu, şarkıcının kendisine yüklü miktarda borcu olduğunu söyledi.
4 Aralık 2017'de Londra'da düzenlenen İngiliz Moda Ödülleri'ne katılmak isteyen Hadise, yakın arkadaşı organizatör Yasemin Sadıkoğlu'ndan 9 bin TL'lik bileti 30 bin TL'ye aldığını söyleyerek dolandırıldığını iddia etmişti. Konu hakkında açıklama yapan Sadıkoğlu, iddiaları kabul etmedi.
"BANA YÜKLÜ BORCU VAR"
Organizatör Yasemin Sadıkoğlu, avukatı aracılığıyla Hadise'yi topa tuttu: "Hadise ve ablasının bana yüklü miktarda borcu var. Hatta kendileri hakkında icra takibi bile başlatıldı. Hadise, üçüncü şahısları etkilemek için beni karalamaya çalışıyor."
DOLANDIRILDIĞINI İDDİA ETTİ
Hadise, İngiliz Moda Ödülleri törendeki kırmızı halıda boy gösteren tek Türk oldu ama dönüşte morali bozuldu. Çünkü 5 bin pound'a (30 bin TL) aldığı biletlerin fiyatının 1.500 (9 bin TL) pound olduğunu öğrenmişti. Şarkıcı, arkadaşından makbuz istediğini ancak Sadıkoğlu'nun vermek istememesinden dolayı harekete geçerek "Arkadaşım beni dolandırdı" diyerek şikayetçi olmuştu.
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gerçekten çok üzüldüm bu haberi okuyunca sabah kahvaltı edemedim hadise 9. 000 tl ye bilet almış ben 1600 tl bir ay nasıl geçineceğim bunu çözmeye çalışıyorum boşa koyuyorum dolmuyor doluya koyuyorum almıyor ama hadiseye üzüldüm işi zorCevap Yaz Yayından Kaldır
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acun abi öder sıkıntı yokCevap Yaz Yayından Kaldır
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BEYLER MİDEMDE ÇOK FENA GAZ VAR YOKMU ÇIKARICAK BİR ARKADAŞCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Herkese borçlu mübarek tlf dolandicisi gibi bu kariyere bu haberler yakışmıyor parayi gavur sevgilisine yedirirCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Belçikana geri dön benim hakiki vatandaşıma iftira atıyoCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır