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Hadise'nin çocuk özlemi!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Hadise'nin çocuk özlemi!

Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptıran Hadise, aşkını oldu dizgin yaşıyor.

Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptıran Hadise, aşkını oldu dizgin yaşıyor.

Sevgilisiyle yaz aylarında Meksika'ya tatile giden Hadise paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.

"BEN DAHA EVLENEMEDİM"

Hafta sonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir otelde sahne alan Hadise, konserinde yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Güzel şarkıcı konseri sırasında seyircilere içini döktü Açıklaması

Hürriyet - Magazin Haberleri
Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise'nin çocuk özlemi: Bir tane istiyorum

Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise'nin çocuk özlemi: Bir tane istiyorum
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