Hadise Meksika'da sevgilisi Mehmet Dinçerler'e poz verdi
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Hadise Meksika'da sevgilisi Mehmet Dinçerler'e poz verdi

Hadise Meksika'da sevgilisi Mehmet Dinçerler'e poz verdi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Birliktelikleri geçtiğimiz günlerde Bodrum'da görüntülenmeleriyle ortaya çıkan Hadise ve Dinçerler, tatil için yurtdışını tercih etti.

Birliktelikleri geçtiğimiz günlerde Bodrum'da görüntülenmeleriyle ortaya çıkan Hadise ve Dinçerler, tatil için yurtdışını tercih etti.

Aşıklar, Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'a gitti. Ünlü şarkıcı önceki gün plajda sevgilisine poz verdi. O kareleri de Instagram hesabında paylaştı. Hadise'nin kalp emoji'siyle yayınladığı fotoğraflar, yaklaşık 500 bin beğeni aldı.

Kaynak: Hürriyet

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