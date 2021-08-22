Hadise, Mehmet Dinçerler'e olan aşkını haykırdı!
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Hadise, Mehmet Dinçerler'e olan aşkını haykırdı!

Hadise, Mehmet Dinçerler'e olan aşkını haykırdı!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Oyuncu Kaan Yıldırım ile evlilik yolunda giden bir buçuk yıllık ilişkisini ani bir kararla noktalayan Hadise, kendisinden iki yaş küçük iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başladı.

Oyuncu Kaan Yıldırım ile evlilik yolunda giden bir buçuk yıllık ilişkisini ani bir kararla noktalayan Hadise, kendisinden iki yaş küçük iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başladı.

Geçtiğimiz hafta bir mekandan el ele çıkarken görüntülenen çift, Meksika Tulum'da aşk tatiline çıktı.

AŞKINI HAYKIRDI Sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı fotoğraf paylaşan çiçeği burnundan çiftten Hadise, sevgilisine poz verdi. Hadise, paylaşımının altına İspanyolca bir not düştü.

"SEBEBİ SENSİN" Ünlü şarkıcı sevgilisine olan aşkını, "Bu gülümseme benim ama sebebi sensin" sözleriyle ilan etti.

TULUM'DA YAKALANDILAR Ünlü çift, yine hayranları tarafından yakalanmıştı. Hadise ve Dinçerler'in bir restoranda yemek yerken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılmıştı.

Hadise, Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'da sevgilisine poz vermiş, o kareleri de kalp emojisiyle Instagram hesabından yayınlamıştı.

İş insanı Mehmet Dinçerler de Tulum'da konakladıkları otelin balkonundan Hadise'ye sırtı dönük poz vermiş, bu kareyi takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti.

BODRUM'DA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİLER Hadise'nin, Kaan Yıldırım'la sürpriz ayrılığı sonrası Mehmet Dinçerler'le aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Bodrum Türkbükü'nde plajda görüntülenen ikilinin mutlu halleri kameralara yansımıştı

Hadise, eski sevgilisinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak hayranlarını şaşırtmıştı. Ünlü şarkıcı, bu kez farklı bir strateji izleyerek Mehmet Dinçerler'le ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

"KAAN BENİ ÇOK YORDU" Yakın bir arkadaşıyla dertleşen şarkıcının, "Beni çok mutlu ediyor ve prensesler gibi hissettiriyor. Savaştan çıkmış gibiyim. Kaan beni çok yordu. Bu dönemde uzun süre ilişki istemezdim ama Mehmet öyle bir hayatıma girdi ki. İlk bakışta aşk oldu" dediği öğrenilmişti.

Kaynak: Hürriyet

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