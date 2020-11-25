Hadise koronavirüs mü oldu? Hadise koronavirüs testi sonucu ne?
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Hadise koronavirüs mü oldu? Hadise koronavirüs testi sonucu ne?

25.11.2020 09:22 | Son Güncelleme: 25.11.2020 09:25
Hadise koronavirüs mü oldu? Hadise koronavirüs testi sonucu ne?

Özel hayatıyla 2020 yılına damga vuran şarkıcı Hadise'nin koronavirüs sonucu belli oldu. Peki, Hadise koronavirüs testi sonucu ne? Hadise koronavirüs mü oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan ve bu zamana kadar hiç görüntü vermeyen Hadise'nin koronavirüs testi sonucu belli oldu. Hadisekoronavirüsmü oldu? Hadise koronavirüs testi sonucu ne?

HADİSEKORONAVİRÜSMÜ OLDU?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan ve bu zamana kadar hiç görüntü vermeyen Hadise, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalandı. Bir süredir sevgilisi Kaan Yıldırım ile yaşayan şarkıcı, testi pozitif çıkınca kendi evine geçti.

HADİSE KORONAVİRÜS TESTİ SONUCU NE?

Sabah'ta yer alan habere göre, salgın nedeniyle sahne çalışmalarına ara veren şarkıcı, tüm vaktini sevgilisi Kaan Yıldırım ile birlikte geçiriyordu. Geçtiğimiz günlerde kendisinden şüphelenerek test yaptıran şarkıcı sonucu öğrenince İstinye'deki Residence'da kendisini karantinaya aldı.

Şarkıcının sağlık durumu belirsizliğini korurken sosyal medya hesabından da herhangi bir paylaşım yapmadı.

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