Hadise kimdir? Hadise kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte ünlü şarkıcı Hadise'nin biyografisi!
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Hadise kimdir? Hadise kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte ünlü şarkıcı Hadise'nin biyografisi!

Hadise kimdir? Hadise kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte ünlü şarkıcı Hadise'nin biyografisi!
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Son dönemde Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu'na açtığı ve kazandığı dava ile internette en çok aratılan isimler arasında yer alan Hadise kimdir? Hadise kaç yaşında, aslen nerelidir?

Başarılı şarkıcı 2009 yılında Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir. İyi derecede Felemenkçe, Fransızca, Almanca, ve İngilizce bilen ünlü şarkıcı, çıkış şarkısı "Stir Me Up" ile Belçika'da ve Türkiye'de adını duyurmuştur. Hadise ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

HADİSE KİMDİR?

Hadise Açıkgöz, 1985 yılında Belçika'da dünyaya geldi. Belçikalı-Türk şarkıcı ve söz yazarıdır. Belçika'da Sivaslı bir ailenin kızı olarak büyüdü. 2003 yılında Belçika'da Idool 2003 adlı yarışmaya katıldı, birinci olamamasına rağmen albüm teklifi aldı ve hazırlıklarına başladı. 2005'te yayımlanan ilk stüdyo albümü Sweat'te yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanındı. Türk basının kendisiyle ilgilenmesinden sonra kariyerini Türkiye'ye taşıdı.

Şarkılarında klasik müzik, rock, soul ve dünya müziklerini harmanlamaya çalıştığını belirtmektedir. Hadise Açıkgöz'ün ana dili Türkçe'nin yanı sıra iyi derecede Felemenkçe, Fransızca, Almanca, ve İngilizce bilmektedir. Belçika'nın Hasselt şehrinde pazarlama üzerine lisans yapan Hadise, tüm boş zamanlarını müziğe ayırdığını ve genellikle söz yazıp beste yaptığını beyan etmektedir. Acun Medya'nın projesi ile 2011-2013 Ekim ayından itibaren ses yarışması O Ses Türkiye'nin jüriliğini yapmaya devam etmektedir.

6 Altın Kelebek Ödülü ve 3 TMF Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.

DİSKOGRAFİ

Sweat (2005)

Hadise (2008)

Fast Life (2009)

Kahraman (2009)

Aşk Kaç Beden Giyer? (2011)

Tavsiye (2014)

Şampiyon (2017)

EP/ Single Albümleri

Düşman feat. Serdar Ortaç (2008)

Düm Tek Tek (2009)

Dirty On The Dance Floor feat. Gary Nesta Pine (2010)

Biz Burdayız (2012)

Visal (2013)

Sıfır Tolerans (Akustik) (2018)

Geliyorum Yanına (2019)

Küçük Bir Yol (2020)

Aşka Kapandım (2021)

FİLMOGRAFİ
Televizyon

2003 Idool 2003

2004 Idool 2004

2006 Popstar Alaturka

2006 Het swingpaleis

2006 De show van het jaar

2006- 2008 Zo is er maar één

2009- Wij van België

2009-2009 Eurovision Şarkı Yarışması

2010 Zonde van de zendtijd

2011- O Ses Türkiye Kendisi (Jüri üyesi)

2014-2016 O Ses Çocuklar (Jüri üyesi)

2015 Survivor All Star

2018 Survivor 2018

2018 Jet Sosyete ( 20. bölüm)

2020 Survivor 2020 ( 44. ve 86. bölüm)

2021 O Ses Türkiye Rap

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Hadise kimdir? Hadise kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte ünlü şarkıcı Hadise'nin biyografisi! - Haberler
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