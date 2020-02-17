Hadise, kendisini silen Aslı Enver'e cevap verdi!
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Hadise, kendisini silen Aslı Enver'e cevap verdi!

Aslı Enver geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında temizliğe gitmiş, yaklaşık 200 kişiyi arkadaş listesinden çıkarmıştı. Aslı Enver'in sildiği kişiler arasında, eski sevgilisi Murat Boz'un yakın dostu Hadise de vardı. Enver'in bu hamlesinin ardından Hadise ilk kez konuştu

17.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:41
Hadise, kendisini silen Aslı Enver'e cevap verdi!

Konuyla ilgili sorulara yanıt veren , "Sorun etmem, kişilerin kendi tercihidir. Ben de kimseyi takip etmiyorum zaten" şeklinde konuştu.

'e, ile aşk yaşadığı 2016-2019 arasında defalarca "Hadise ile Murat'ın yakınlığından rahatsız mısınız?" diye sorulmuştu. Aslı Enver, Hadise'nin harika bir arkadaş olduğundan bahsetmişti.

Bu arada Murat Boz ile Aslı Enver birbirini hala takipte. Eski çift henüz yeni bir aşka yelken açmadı. (Müge Dağıstanlı/ POSTA)

Kaynak: Snob Magazin

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