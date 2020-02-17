Hadise, kendisini silen Aslı Enver'e cevap verdi!

17.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:41

Konuyla ilgili sorulara yanıt veren Hadise, "Sorun etmem, kişilerin kendi tercihidir. Ben de kimseyi takip etmiyorum zaten" şeklinde konuştu.

Aslı Enver'e, Murat Boz ile aşk yaşadığı 2016-2019 arasında defalarca "Hadise ile Murat'ın yakınlığından rahatsız mısınız?" diye sorulmuştu. Aslı Enver, Hadise'nin harika bir arkadaş olduğundan bahsetmişti.

Bu arada Murat Boz ile Aslı Enver birbirini hala takipte. Eski çift henüz yeni bir aşka yelken açmadı. (Müge Dağıstanlı/ POSTA)