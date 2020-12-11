Hadise: Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum

Geçtiğimiz haftalarda Covid-19'a yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp kendi evine geçmiş, burada kendisini karantinaya almıştı.

Geçtiğimiz haftalarda Covid-19'a yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp kendi evine geçmiş, burada kendisini karantinaya almıştı.

Çiftin hastalık nedeniyle evleri ayırdıktan sonra ilişkilerine de son verdiği iddia edilmiş, ardından çiftin romantik paylaşımıyla bu iddialar yalanlanmıştı.

Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise ile ateş başında çekilen ateş başında çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

AYRILIK İDDİALARI GERÇEK ÇIKTI! Bugün sosyal medya hesabından ilişkisinin bittiğini açıklayan Hadise, 'Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor...Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim..."dedi.

Kaynak: Hürriyet