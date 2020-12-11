Hadise: Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hadise: Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum

11.12.2020 11:04 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:09
Hadise: Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum

Geçtiğimiz haftalarda Covid-19'a yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp kendi evine geçmiş, burada kendisini karantinaya almıştı.

Geçtiğimiz haftalarda Covid-19'a yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp kendi evine geçmiş, burada kendisini karantinaya almıştı.

Çiftin hastalık nedeniyle evleri ayırdıktan sonra ilişkilerine de son verdiği iddia edilmiş, ardından çiftin romantik paylaşımıyla bu iddialar yalanlanmıştı.

Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise ile ateş başında çekilen ateş başında çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

AYRILIK İDDİALARI GERÇEK ÇIKTI! Bugün sosyal medya hesabından ilişkisinin bittiğini açıklayan Hadise, 'Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor...Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim..."dedi.

Kaynak: Hürriyet

İlgili Haberler

Instagram'dan paylaşım yapan Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkilerini noktaladığını duyurdu
Instagram'dan paylaşım yapan Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkilerini noktaladığını duyurdu
Bomba iddia: Kendi evinde karantinaya giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı
Bomba iddia: Kendi evinde karantinaya giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı
Ayrıldıkları konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım, iddiaları romantik pozlarıyla yalanladı
Ayrıldıkları konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım, iddiaları romantik pozlarıyla yalanladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan İlham Aliyev Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli
Magazin Başak Dizer Demet Akalın Haluk Bilginer Gonca Vuslateri
Spor Erol Bulut Okan Buruk Fatih Terim Ersun Yanal Mauricio Lemos
Tüm Haberler İlaç Karabağ Antalya Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hadise: Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 11:30:34. #1.15#
title