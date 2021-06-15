Hadise Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Hadise Kaan Yıldırım neden ayrıldı?
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Hadise Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Hadise Kaan Yıldırım neden ayrıldı?

Hadise Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Hadise Kaan Yıldırım neden ayrıldı?
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Şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım bir süredir beraberler. Aralarında sürekli ayrıldılar haberleri çıkan ikili haberler sonrası, yalanlamalar ortaya atıldı. Peki, Hadise Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Hadise kaç yaşında? Kaan Yıldırım kaç yaşında?

Şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım bir süredir beraberler. Aralarında sürekli ayrıldılar haberleri çıkan ikili haberler sonrası, yalanlamalar ortaya atıldı. Peki, Hadise Kaan Yıldırım ayrıldı mı?Hadise kaç yaşında? Kaan Yıldırım kaç yaşında?

HADİSE KAAN YILDIRIM AYRILDI MI?

Uzun süredir birlikte olan Hadise Kaan Yıldırım çifti, ayrılık haberleri sonrası birbirlerini sosyal medyadan biribirlerini takip ettiler. İkili bugün itibari ile birbirlerini takipten çıkardı.

HADİSE KAÇ YAŞINDA?

Hadise Açıkgöz, 1985 yılında Belçika'da dünyaya geldi. Belçikalı-Türk şarkıcı ve söz yazarıdır. Belçika'da Sivaslı bir ailenin kızı olarak büyüdü. 2003 yılında Belçika'da Idool 2003 adlı yarışmaya katıldı, birinci olamamasına rağmen albüm teklifi aldı ve hazırlıklarına başladı. 2005'te yayımlanan ilk stüdyo albümü Sweat'te yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanındı. Türk basının kendisiyle ilgilenmesinden sonra kariyerini Türkiye'ye taşıdı.

KAAN YILDIRIM KAÇ YAŞINDA?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde Türkiye'nin İstanbul şehrinde doğdu. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

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