Hadise Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Hadise Kaan Yıldırım neden ayrıldı?

Şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım bir süredir beraberler. Aralarında sürekli ayrıldılar haberleri çıkan ikili haberler sonrası, yalanlamalar ortaya atıldı. Peki, Hadise Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Hadise kaç yaşında? Kaan Yıldırım kaç yaşında?