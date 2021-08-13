Hadise ile Mehmet Dinçerler el ele!
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Hadise ile Mehmet Dinçerler el ele!

Hadise ile Mehmet Dinçerler el ele!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Önce Tulum'da, sonra da Bodrum'da tatil yapan çift, İstanbul'a döndükten sonra ilk kez birlikte görüntülendi.

Önce Tulum'da, sonra da Bodrum'da tatil yapan çift, İstanbul'a döndükten sonra ilk kez birlikte görüntülendi. Gazete Magazin'in haberine göre çift, İstinye'de bir mekandan çıkarken el ele görüntülendi.

Görüntülendiklerini anlayınca paniğe kapılan ikiliden Hadise, sevgilisinin elini bırakıp koşar adım otomobiline koşarken Mehmet Dinçerler sükunetini bozmadı.

Özel hayatı konusunda genelde ketum davranan Hadise, eski sevgilisi Kaan Yıldırım'la fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak hayranlarını şaşırtmıştı. Ünlü şarkıcı, bu kez farklı bir strateji izleyerek Mehmet Dinçerler'le ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

KAAN VE ÇAĞLA ŞIKEL!

Şarkıcı Hadise ile olan birlikteliğini noktalayan Kaan Yıldırım'ın gönlünü model, sunucu Çağla Şıkel'e kaptırdığı iddia edildi.

Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel'in Çeşme'de bir mekanda eğlendiği öne sürüldü. Son zamanlarda sık sık bir araya gelen ikilinin aşk yaşadığı iddia edildi.

Sürpriz aşkla ilgili Kaan Yıldırım sessizliğini korurken Çağla'nın ise yakınlarına "Kaan arkadaşım" dediği öğrenildi.

SAYGI ÇERÇEVESİNDE AYRILDIK

Hadise ile ilişkileri ikinci kez hüsran ile sonuçlanan Kaan Yıldırım ayrılığı şu sözlerle duyurmuştu:

Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık.

HANDE İLE AŞK YAŞAMIŞTI

Hadise ile adı anılan Mehmet Dinçerler daha önce de oyuncu Hande Erçel'le aşk yaşamıştı. Birlikteliklerini kameralardan uzakta yaşayan ikilinin aşkı kısa sürmüştü.

Kaynak: Hürriyet

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