Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı?
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Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı?

Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı?
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ayrılık kararını ise Yıldırım'ın aldığı öğrenildi.

Ayrılık kararını ise Yıldırım'ın aldığı öğrenildi. Geçtiğimiz gün görüntülenen oyuncu, Hadise'nin geçmişte Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'la ilişki yaşaması iddialarına cevap vermemişti.

Yıldırım, "İlişkiniz devam ediyor mu?" sorusuna da sessiz kalarak ayrılık söylentilerini kuvvetlendirmişti. Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk ise ayrılık haberlerinin doğru olmadığını söyledi.

Kaan Yıldırım ve Hadise, geçtiğimiz şubat ayında da yollarını ayırmıştı.

Kaynak: Hürriyet

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