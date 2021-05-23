Hadise ile Kaan Yıldırım'ın ayrıldıkları iddia edilmişti. İşte ortaya çıkan gerçek
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Hadise ile Kaan Yıldırım'ın ayrıldıkları iddia edilmişti. İşte ortaya çıkan gerçek

Hadise ile Kaan Yıldırım'ın ayrıldıkları iddia edilmişti. İşte ortaya çıkan gerçek
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Hadise ile Kaan Yıldırım çiftinden haber var. Uzun süredir ayrıldıkları  iddia edilen ve birçok habere konu alan çift hakkındaki gelişme dikkat çekti. İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Son haftalarda zor günler geçiren Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldığı iddia ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde Yıldırım'ın Hadise'yle kaldığı evden ayrıldığı söylenmişti. Çıkan haberler yüzünden kötü günler geçiren şarkıcı, Instagram'dan sevgilisi takipe de almasına rağmen ayrılık haberlerine engel olamamıştı. Yıldırım'ın yakın çevresinden öğrendiğimizde göre, sıkıntılı dönemi atlatan çift, beraberliklerine devam ediyor. Hadise, geçtiğimiz günlerde annesi Gülnihal Açıkgöz'ü Belçika'da ziyaret etmişti.

Hadise ile Kaan Yıldırım'ın ayrıldıkları iddia edilmişti. İşte ortaya çıkan gerçek

Kaynak: Snob Magazin

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