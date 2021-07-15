Hadise ile aşk yaşadığı iddia edilen Mehmet Dinçerler: Ben konuşamam istediğinizi yazın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hadise ile aşk yaşadığı iddia edilen Mehmet Dinçerler: Ben konuşamam istediğinizi yazın

Hadise ile aşk yaşadığı iddia edilen Mehmet Dinçerler: Ben konuşamam istediğinizi yazın
Hürriyet - Haberler | Magazin

Muhabirleri "Yanımdaki kız kardeşim. Lütfen yanlış bir şey yazmayın" diye uyaran işadamı, Hadise'yle aşk yaşadığı haberleri hakkında ise yorum yapmadı: "Aşk hayatımla ilgili konuşmak istemiyorum.

Muhabirleri "Yanımdaki kız kardeşim. Lütfen yanlış bir şey yazmayın" diye uyaran işadamı, Hadise'yle aşk yaşadığı haberleri hakkında ise yorum yapmadı: "Aşk hayatımla ilgili konuşmak istemiyorum. Ben bir şey söyleyemem. Siz istediğiniz gibi yazın." 

Bu fotoğraf aşk dedikodularına yol açtı.

Kaynak: Hürriyet

Hadise ile aşk yaşadığı iddia edilen Mehmet Dinçerler: Ben konuşamam istediğinizi yazın
Hadise ile aşk yaşadığı iddia edilen Mehmet Dinçerler: Ben konuşamam istediğinizi yazın
'Aşk yok' diyen Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım konusunda Hadise'nin yaptığını yaptı
"Aşk yok" diyen Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım konusunda Hadise'nin yaptığını yaptı
Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay oldu
Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Ebru Gündeş Deniz Akkaya Acun Ilıcalı
Spor Balotelli Mesut Özil Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hadise ile aşk yaşadığı iddia edilen Mehmet Dinçerler: Ben konuşamam istediğinizi yazın - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 09:40:29. #1.14#

title