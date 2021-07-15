Hadise ile aşk yaşadığı iddia edilen Mehmet Dinçerler: Ben konuşamam istediğinizi yazın

Muhabirleri "Yanımdaki kız kardeşim. Lütfen yanlış bir şey yazmayın" diye uyaran işadamı, Hadise'yle aşk yaşadığı haberleri hakkında ise yorum yapmadı: "Aşk hayatımla ilgili konuşmak istemiyorum.