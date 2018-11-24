Hadise, Derin Dekolteli Paylaşımıyla Göz Kamaştırdı

Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, dekolteli paylaşımıyla adından söz eritmeyi başardı.

"GÜZELLİĞİNİZLE GÖZLERİMİ KAMAŞTIRDINIZ"

Insragram hesabından "TBT" notuyla derin dekolteli fotoğrafını paylaşan Hadise, takipçilerini büyüledi. Hadise'nin bir takipçisi paylaşıma, "Hadise hanım güzelliğinizle gözlerimi kamaştırdınız." yorumunu yaptı.

"ADININ HAKKINI VERMİŞSİN"

Ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabının hikaye bölümünden yatakta çekilmiş dekolteli fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı Hadise'nin fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçi paylaşıma, "Tam adının hakkını veren bir paylaşım olmuş. Büyülendim." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Bu kadının acilen sevgili bulması lazım ilgisizlikten ne yapacağını şaşırdı." yorumunu yapmıştı.