Hadise, Derin Dekolteli Paylaşımıyla Göz Kamaştırdı
TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğuna oturan Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli fotoğrafıyla takipçilerinin nefesini kesti.
Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, dekolteli paylaşımıyla adından söz eritmeyi başardı.
"GÜZELLİĞİNİZLE GÖZLERİMİ KAMAŞTIRDINIZ"
Insragram hesabından "TBT" notuyla derin dekolteli fotoğrafını paylaşan Hadise, takipçilerini büyüledi. Hadise'nin bir takipçisi paylaşıma, "Hadise hanım güzelliğinizle gözlerimi kamaştırdınız." yorumunu yaptı.
"ADININ HAKKINI VERMİŞSİN"
Ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabının hikaye bölümünden yatakta çekilmiş dekolteli fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı Hadise'nin fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçi paylaşıma, "Tam adının hakkını veren bir paylaşım olmuş. Büyülendim." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Bu kadının acilen sevgili bulması lazım ilgisizlikten ne yapacağını şaşırdı." yorumunu yapmıştı.
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kalite sıfırCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Hadise, Derin Dekolteli Paylaşımıyla Göz Kamaştırdı diye başlığı hangi gazeteci yada magazinci yazdıysa ömründe güzel görmemiş besbelliCevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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emrina amade olurum hadiseCevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
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hadise bir numarasın yavrumCevap Yaz 2 9 Yayından Kaldır
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Yan Cehennem Yann. . :))Cevap Yaz 13 2 Yayından Kaldır