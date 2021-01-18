Hadise'den flaş Kaan Yıldırım açıklaması! Sessizliğini bu sözlerle bozdu

SON DAKİKA... Geçtiğimiz ay ayrıldığı Kaan Yıldırım ile ay başında barışan Hadise, basın mensuplarının karşısına geçti. Bir markanın reklam yüzü olan Hadise, özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Hadise neden pişmanlık duyuyor? İşte Hadise'nin son dakika açıklaması...