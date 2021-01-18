Hadise'den flaş Kaan Yıldırım açıklaması! Sessizliğini bu sözlerle bozdu
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Hadise'den flaş Kaan Yıldırım açıklaması! Sessizliğini bu sözlerle bozdu

18.01.2021 19:46 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:50
Hadise'den flaş Kaan Yıldırım açıklaması! Sessizliğini bu sözlerle bozdu

SON DAKİKA... Geçtiğimiz ay ayrıldığı Kaan Yıldırım ile ay başında barışan Hadise, basın mensuplarının karşısına geçti. Bir markanın reklam yüzü olan Hadise, özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Hadise neden pişmanlık duyuyor? İşte Hadise'nin son dakika açıklaması...

Snob Magazin'in haberine göre;& ;Hadise'ye yıllar önce yaptığı 'Sosyal medyadan sevgili paylaşmam' çıkışı hatırlatıldı.& ;

Yıllar önce kurduğu bu cümleden ötürü pişmanlık duyduğunu ifade eden Hadise, "Büyük konuşmamak lazım. Hepimiz insanız. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi? Kadınlar duygularını çok yoğun yaşıyor. Hemcinslerim benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Şimdi çok mutluyuz." dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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