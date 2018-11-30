Hadise, Bornozlu Fotoğrafıyla Takipçilerini Kendine Hayran Bıraktı
TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğuna oturan Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı bornozlu fotoğrafıyla takipçilerinin nefesini kesti.
Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, bornozlu pozuyla yine adından söz ettirmeyi başardı.
DİL ÇIKARDI
Instagram hesabından bornozlu fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Hadise, tam puan aldı. Hadise, paylaştığı fotoğrafta dil çıkarmayı ihmal etmedi. Hadise'nin paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.
"ADININ HAKKINI VERMİŞSİN"
Ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabının hikaye bölümünden yatakta çekilmiş dekolteli fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı. Hadise paylaşımıyla takipçilerini kendine hayran bırakmıştı. Hadise'nin fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçi paylaşıma, "Tam adının hakkını veren bir paylaşım olmuş. Büyülendim." yorumunu yapmıştı. Başka bir takipçisi ise, "Bu kadının acilen sevgili bulması lazım ilgisizlikten ne yapacağını şaşırdı." yorumunu yapmıştı.
-
Koş kız koş,olay var olay.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Timsah derisi gibi buruştu cildin. Kokmuş taze. Senin zamanın bitti.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
-
İnsan mal, mülk istemekten usanmaz. Fakat başına bir kötülük gelince, umutsuzluğa kapılıp yıkılır..Fussilet- 49.. Hayırlı Cumalar...Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Bir yere not alın,,,öldügünde bunun namazı kılınmayacak,dua falanda yapılmayacak,,öylece cehenneme duasız uğurlanacak,,önemli olan insanın sonunun iyi olmasıdır,,itibar sonadır.Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldırİİ: GİYBET YAPMA SEN GÜNAHA GİRİYORSUN EFENDİİİİİ SEN BİLEMEZSİN CENNETLE CEHENNEMİ KİMSİN SEN. YORUM YAZMA. AYIP SANA AYIP. . .Tüm 24 yorumu okumak için tıklayın1 Yayından Kaldır