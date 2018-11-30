Hadise, Bornozlu Fotoğrafıyla Takipçilerini Kendine Hayran Bıraktı

Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, bornozlu pozuyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

DİL ÇIKARDI

Instagram hesabından bornozlu fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Hadise, tam puan aldı. Hadise, paylaştığı fotoğrafta dil çıkarmayı ihmal etmedi. Hadise'nin paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

"ADININ HAKKINI VERMİŞSİN"

Ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabının hikaye bölümünden yatakta çekilmiş dekolteli fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı. Hadise paylaşımıyla takipçilerini kendine hayran bırakmıştı. Hadise'nin fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçi paylaşıma, "Tam adının hakkını veren bir paylaşım olmuş. Büyülendim." yorumunu yapmıştı. Başka bir takipçisi ise, "Bu kadının acilen sevgili bulması lazım ilgisizlikten ne yapacağını şaşırdı." yorumunu yapmıştı.