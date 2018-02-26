Hadise, Amsterdam Konserinde Hayranları Tarafından Yuhalandı
Yüzlerce kişilik kalabalığın karşısına çıkıp şarkısını söylemeye başlayan Hadise, yaşanan teknik aksaklık yüzünden alandakiler tarafından yuhalandı.
Son dönemlerde cesur klibi ile magazin basınında gündem olan Hadise, Amsterdam konserinde hayranları tarafından yuhalandı.
TEKNİK AKSAKLIK YAŞANDI
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın en ünlü gece kulüplerinden birinde sahne olan Hadise, yaşanan teknik aksaklık yüzünden zor anlar yaşadı.
ALANDAKİLER YUHALADI
Bir süre mikrofonu yüzünden sesi çıkmayan Hadise, alandakiler tarafından yuhalanmaya başlandı. Kısa süre sonra düzelen problemin ardından ünlü şarkıcı sesine kavuştu.
YORUMLAR (12)
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Olabilir,,,gereksiz yere büyütülmüş olayCevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
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Ben kendimi belçıkalı hissediyorum diyor Avrupa’da yaptığı bir röportajında.Bizim angutlarda hâlâ Türkiye’de para kazandırıyor.madem Belçikalı ve komşu ülke Hollanda’da,yırtıyor kendini şarkı söylücem diye kalsın madem oralarda.yüzüne bakan yok konsere giden 123 kişi hariçCevap Yaz 33 2 Yayından Kaldır
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Olsun görüntü gitmesin deCevap Yaz 4 10 Yayından Kaldır
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ses yoki sade görüntü işteCevap Yaz 13 2 Yayından KaldırGERÇEK: Hadisenin makyajsız ve estetiksiz fotoğrafını hiç gördünmü iğrennçççç!!!9 3 Yayından Kaldır