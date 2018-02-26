Hadise, Amsterdam Konserinde Hayranları Tarafından Yuhalandı

Hadise, Amsterdam Konserinde Hayranları Tarafından Yuhalandı

Yüzlerce kişilik kalabalığın karşısına çıkıp şarkısını söylemeye başlayan Hadise, yaşanan teknik aksaklık yüzünden alandakiler tarafından yuhalandı.

Son dönemlerde cesur klibi ile magazin basınında gündem olan Hadise, Amsterdam konserinde hayranları tarafından yuhalandı.

TEKNİK AKSAKLIK YAŞANDI

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın en ünlü gece kulüplerinden birinde sahne olan Hadise, yaşanan teknik aksaklık yüzünden zor anlar yaşadı.

ALANDAKİLER YUHALADI

Bir süre mikrofonu yüzünden sesi çıkmayan Hadise, alandakiler tarafından yuhalanmaya başlandı. Kısa süre sonra düzelen problemin ardından ünlü şarkıcı sesine kavuştu.

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YORUMLAR (12)

  • ERKAN:
    Ben kendimi belçıkalı hissediyorum diyor Avrupa’da yaptığı bir röportajında.Bizim angutlarda hâlâ Türkiye’de para kazandırıyor.madem Belçikalı ve komşu ülke Hollanda’da,yırtıyor kendini şarkı söylücem diye kalsın madem oralarda.yüzüne bakan yok konsere giden 123 kişi hariç
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