Hadise aldığı o kararı bozdu
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Hadise aldığı o kararı bozdu

Hadise aldığı o kararı bozdu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Son dönemde hakkında çıkan olumsuz haberlerden sonra Hadise, zor günleri geride bırakmışa benziyor. Yeni single çıkarmaya hazırlanan şarkıcı, aldığı bir kararı bozdu. İşte detaylar...

Hadise, yaşadığı zor günlerden sonra aldığı kararı bozdu. Son dönemde hakkında çıkan olumsuz haberlerden sonra şarkıcı, Instagram'daki fotoğraf ve video'ları yorum kapatmıştı. Sosyal medya hesabını sadece beğeniyle kısıtlayan Hadise, bu kararından vazgeçti.

Şarkıcı, dört gün önceki paylaşımıyla, hesabını yorumlara açtığı görüldü. Hayranlarının mesajlarını okuyan ve onlarla iletişime geçen Hadise'nin bu kararı en çok fanlarını sevindirdi. Bu arada Hadise'nin yeni çıkaracağı 'Hay Hay' şarkısının klibindeki fotoğraf ve video'lara kısa sürede bine yakın yorum geldi. Şarkıcı, parmağına konan uğur böceğini de paylaştı.

Hadise'ye bir çok hayranı, "Çok zayıflamışsın" mesajını gönderdi. Sevgilisi Kaan Yıldırım'dan sürekli ayrıldığı haberleriyle de gündemde olan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde oyuncunun baş harfini koluna dövdürdüğü ortaya çıkmıştı. 12 milyon 600 bin takipçisi olan şarkıcı, Instagram'da bir tek sevgilisini takip ediyor.

Hadise aldığı o kararı bozdu
Hadise aldığı o kararı bozdu
Hadise aldığı o kararı bozdu

Kaynak: Snob Magazin

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